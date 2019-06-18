Huawei за три секунды продала Honor 20 Pro на 15 млн долларов

В Китае сегодня начали продажи смартфона Honor 20 Pro и этот аппарат в первый день продаж оказался бестселлером.

Как сообщили в самой компании, за несколько секунд было продано смартфонов на сумму 15 миллионов долларов.

Стоит отметить, что первым в продажу поступил Honor 20. Эта модель пользуется в КНР огромным спросом. При этом старшая модель может оказаться даже популярнее младшей.

Honor 20 Pro поступил в продажу на популярных площадках VMall и JD.com. Смартфон уже попал в категорию «самый популярный в ценовой категории от 3000 до 4000 юаней»

В Китае в Honor 20 Pro предлагается по цене от $465 и за эту сумму лучше устройства пока нет. Напомним, камера смартфона получила высокие оценки по версии DxOMark.

К тому же аппарат оказался на втором месте и уступает всего один балл лидеру рейтинга Huawei P30 Pro.

Скоро Honor 20 Pro поступит в продажу и на других рынках, так как устройство получило сертификат от Google, который позволяет ему выйти на глобальный рынок.