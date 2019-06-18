Huawei за три секунды продала Honor 20 Pro на 15 млн долларов

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Huawei за три секунды продала Honor 20 Pro на 15 млн долларов

18.06.2019 16:10

В Китае сегодня начали продажи смартфона Honor 20 Pro и этот аппарат в первый день продаж оказался бестселлером.

Как сообщили в самой компании, за несколько секунд было продано смартфонов на сумму 15 миллионов долларов.

Стоит отметить, что первым в продажу поступил Honor 20. Эта модель пользуется в КНР огромным спросом. При этом старшая модель может оказаться даже популярнее младшей.

Honor 20 Pro поступил в продажу на популярных площадках VMall и JD.com. Смартфон уже попал в категорию «самый популярный в ценовой категории от 3000 до 4000 юаней»

В Китае в Honor 20 Pro предлагается по цене от $465 и за эту сумму лучше устройства пока нет. Напомним, камера смартфона получила высокие оценки по версии DxOMark.

К тому же аппарат оказался на втором месте и уступает всего один балл лидеру рейтинга Huawei P30 Pro.

Скоро Honor 20 Pro поступит в продажу и на других рынках, так как устройство получило сертификат от Google, который позволяет ему выйти на глобальный рынок.

Google сертифицировала флагманский смартфон Honor 20 Pro

Honor представил два новых смартфона с четверной камерой

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