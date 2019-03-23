Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT

Китайская компания поделилась своими успехами в продажах умных часов Watch GT.

Так, стало известно, что Huawei с октября 2018 года продала более 1 млн умных часов Watch GT.

Представители производителя отметили, что гаджет понравился поклонникам бренда, а значит продукт можно назвать успешным.

С другой стороны производитель мог бы реализовать за это время еще больше часов, так как с момента презентации прошел месяц, пока Huawei смогла организовать полноценные поставки часов на глобальном рынке.