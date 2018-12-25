Huawei за 5 минут продала 10 тысяч ноутбуков Huawei MateBook 13

При этом на площадке JD.com на этот ноутбук оформлено более 300 тысяч заказов.



Новый ноутбук от китайской компании Huawei MateBook 13 стал доступен для покупки на территории КНР, где всего за пять минут компания реализовала 10 тысяч экземпляров.

Специалисты полагают, что такая популярность новинки обусловлена отличным соотношением характеристик ноутбука и его цены.

Напомним, что презентация Huawei MateBook 13 состоялась 6 ноября и более подробно о нем «Астера» уже сообщала. Начальная цена ноутбука составляет 725 долларов, тогда как топовый вариант оценили в 930 долларов.