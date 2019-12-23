Huawei выпустит удешевленную версию Huawei Mate X с 6ГБ ОЗУ

Инсайдер Мукул Шарма в социальной сети написал, что в китайская компания выпустит более доступный смартфон с гибким экраном.

Сейчас у Huawei есть только одна «ракладушка» с гибким экраном, и это Mate X, который в Китае предлагается по официальной розничной цене 2400 долларов.

Устройство пользуется высоким спросом, и как оказалось его очень сложно купить, а перекупщики порой предлагают смартфон в несколько раз дороже от официальной цены.

По данным инсайдера, Huawei зарегистрировала Mate X в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Это будет самая доступная версия раскладного смартфона.

Также в дальнейшем выпустят версии Mate X с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти и 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Пока существует только версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. О сроках выхода новых версий пока ничего не сообщается.