Huawei выпустит новый процессор Kirin 980 в 2020 году

Huawei выпустит новый процессор Kirin 980 в 2020 году29.05.2019 20:17
Huawei несмотря на то, что от нее отказались ключевые компании продолжает разрабатывать процессоры.
В следующем году будет представлен Kirin 990, причем этот чип еще будет сделан на ядре Cortex-A77 и графический процессор ARM Mali-G77 от компании ARM. Последняя сейчас не сотрудничает с китайской компанией.
Известно, что Kirin 980 будет производительней на 20%, но энергопотребление чипа останется на уровне текущего флагманского процессора от Huawei.
Через год после Kirin 990 китайская корпорация выпустит Kirin 1020 и в нем уже не будут использоваться технологии британской компании ARM.
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