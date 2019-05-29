Huawei выпустит новый процессор Kirin 980 в 2020 году

Huawei несмотря на то, что от нее отказались ключевые компании продолжает разрабатывать процессоры.

В следующем году будет представлен Kirin 990, причем этот чип еще будет сделан на ядре Cortex-A77 и графический процессор ARM Mali-G77 от компании ARM. Последняя сейчас не сотрудничает с китайской компанией.

Известно, что Kirin 980 будет производительней на 20%, но энергопотребление чипа останется на уровне текущего флагманского процессора от Huawei.

Через год после Kirin 990 китайская корпорация выпустит Kirin 1020 и в нем уже не будут использоваться технологии британской компании ARM.