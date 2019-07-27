Huawei выпустит два флагманских процессора, в том числе и с 5G

Китайская компания намерена полностью перейти на собственные процессоры и избавится от зависимости зарубежных поставщиков.

По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.

Первым чипом от Huawei должен стать Kirin 985, который может дебютировать на смартфоне Mate 30.

По слухам, производством Kirin 985 займётся TSMC и этот процессор будут выпускать с использованием технологии EUV.

Название второго процессора пока неизвестно, но сообщается, что в нем уже будет встроен 5G-модем.

Подобное решение уже есть у MediaTek, но Huawei намерены первыми запустить в коммерческое производство смартфоны с чипами оснащенными 5G.