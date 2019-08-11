Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее

Китайская компания в рамках конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference) рассказала о будущих бюджетных смартфонах, которые будут похожими на флагманы.

Речь идет о сканере отпечатков пальцев, которые в бюджетным моделях будут встроены в экран. Сейчас топовые устройства этой и других компаний обладают сканерами отпечатков пальцев только в случае установленного OLED-дисплея.

Такой экран и сканер отпечатков пальцев в нем очень дорогостоящие, поэтому в более доступных устройствах их нет.

При этом Huawei придумала, как предложить такую возможность в бюджетных моделях. Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей.

Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.

В какой модели смартфона установлен такой сканер неизвестно, так как он был в защитном стекле. Впрочем, и характеристики его также не раскрывают.