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11 сентября : воскресенье

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Huawei выпустит бюджетные смартфоны со сканером в LCD-дисплее

11.08.2019 15:10

Китайская компания в рамках конференции для разработчиков HDC 2019 (Huawei Developer Conference) рассказала о будущих бюджетных смартфонах, которые будут похожими на флагманы.
Речь идет о сканере отпечатков пальцев, которые в бюджетным моделях будут встроены в экран. Сейчас топовые устройства этой и других компаний обладают сканерами отпечатков пальцев только в случае установленного OLED-дисплея.

Такой экран и сканер отпечатков пальцев в нем очень дорогостоящие, поэтому в более доступных устройствах их нет.

При этом Huawei придумала, как предложить такую возможность в бюджетных моделях. Как оказалось, компания смогла интегрировать сканер в LCD-дисплей.

Такой смартфон и был продемонстрирован на конференции для разработчиков.

В какой модели смартфона установлен такой сканер неизвестно, так как он был в защитном стекле. Впрочем, и характеристики его также не раскрывают.

 

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