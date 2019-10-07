Huawei выпустила очередное обновление EMUI 10 для Mate 30 Pro

Huawei продолжает улучшать программно свой флагманский смартфон Mate 30 Pro, и очередное обновление прошивки делает камеру аппарата еще лучше.

Китайская компания выпускает уже третье небольшое обновление прошивки EMUI 10 для Mate 30 Pro.

В новом обновлении указано, что произведена оптимизация работы основной камеры и повышена ее стабильность работы.

Также в прошивке улучшена работа модуля Bluetooth при подключении смартфона к автомобильным мультимедийным системам.

Ранее Huawei в смартфоне Mate 30 Pro обновляла режим видео с частотой 7680 кадров в секунду, и улучшила работу управления смартфона жестами без касания к экрану.