Huawei выпустила новую версию флагманского планшета

Huawei сегодня начала принимать заказы на MediaPad M6 с 10,8-дюймовым экраном в конфигурации 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.

Презентация MediaPad M6 состоялась еще летом, но тогда планшет был представлен с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти.

Позже в продажу поступила версия с 6 ГБ ОЗУ, но постоянной памяти оставили 128 ГБ.

Теперь стала доступна версия с 256 ГБ, но она пока только открыта для предзаказа и цены на нее еще не озвучены.

Напомним, MediaPad M6 оснащен процессором Kirin 980, дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей и аккумулятором на 7500 мАч.

В планшете также есть поддержка 18 Вт зарядки, карт памяти формата microSD и стилуса. Акустическая система в устройстве состоит из четырех динамиков от Harman Kardon.