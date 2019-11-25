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Huawei выпустила ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14 на базе Intel и AMD

25.11.2019 15:12

Huawei представила новые ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14, которые теперь оснащаются не только процессорами Intel, но также и AMD.
Новинки получили новый дизайн, а в MateBook D 15 матрица дисплея была увеличена на 4%, и теперь дисплей занимает 87% всей крышки ноутбука.

Также в 15-дюймовой модели установили тачпад, который на 26% больше, чем в прошлой модели ноутбука. Вес новинки 1,62 килограмма, а максимальная толщина 16,9 мм.

В основе MateBook D 15 лежат процессоры от Intel. Так, предлагаются версии Core i5 и Core i7 десятого поколения, а в качестве дискретной графики доступна только NVIDIA GeForce MX250.

В самой младшей конфигурации установлено 8 ГБ оперативной памяти в максимальной 16 ГБ. Накопителей установили сразу два — для системы SSD на 256 ГБ, а для ранения данных используется HDD ёмкостью 1 ТБ.


На презентации было сказано, что в MateBook D 15 получил улучшенную систему охлаждения, блок питания мощностью 65 Вт и ОС Windows 10 Home Edition.

Среди особенностей ноутбука можно отметить скрытую камеру, размещённую в области клавиатуры.

Huawei MateBook D 15 будет предлагаться по цене от $572 до $942. Всего будет предложено пять конфигураций ноутбука из которых три с видеокартой GeForce MX250.


Huawei MateBook D 14 уже можно заказать с процессором AMD Ryzen 3500, а также Intel Core i5 и Core i7.

Особенностью более компактной модели стала возможность разворота дисплея на 180 градусов. В отличие от MateBook D 15 у ноутбука установлен только один накопитель — SSD на 512 ГБ.

Оперативной памяти в ноутбуке может быть 8 или 16 ГБ. В Китае MateBook D 14 оценили от $572 до $928. Предзаказ на ноутбуки стартует сегодня, а в магазинах они появятся с 3 декабря.

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