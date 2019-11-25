Huawei выпустила небольшое обновление для Mate 30 Pro и Watch GT2

Huawei выпустила небольшое обновление для Mate 30 Pro и Watch GT225.11.2019 11:32
Huawei для своего флагманского смартфона, а также для часов Watch GT2 выпустила обновление программного обеспечения.
Обновление для смартфона очень маленькое — всего 2,34 МБ.
В нем содержится улучшение в работе экрана. В частности была повышена чувствительность сенсора.
Обновление для часов Watch GT2 тоже небольшое — 3,9 МБ, но в нем изменений значительно больше.
Так, улучшили работу с датчика ЧСС, отображение данные с него, а также разработчики провели оптимизацию беспроводных соединений – Bluetooth и GPS.
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