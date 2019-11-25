Huawei выпустила небольшое обновление для Mate 30 Pro и Watch GT2

Huawei для своего флагманского смартфона, а также для часов Watch GT2 выпустила обновление программного обеспечения.

Обновление для смартфона очень маленькое — всего 2,34 МБ.

В нем содержится улучшение в работе экрана. В частности была повышена чувствительность сенсора.

Обновление для часов Watch GT2 тоже небольшое — 3,9 МБ, но в нем изменений значительно больше.

Так, улучшили работу с датчика ЧСС, отображение данные с него, а также разработчики провели оптимизацию беспроводных соединений – Bluetooth и GPS.