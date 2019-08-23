Huawei выпустила фитнес-браслет для баскетболистов

Специальная версия фитнес-браслета Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition получила ряд особенностей, которые нельзя встретить в обычной версии.

Так, для более точного отслеживания шагов для браслета предусмотрели крепление на кроссовки.

Также для новинки разработали отдельный ремешок из полиамида, и в случае ношения Band 4e на запястье пользователь будет получать информацию об уведомлениях, качестве сна и ряда других стандартных для браслета функциях.

Особенностью новинки стал режим ношения на ноге, а в этом случае браслет может отслеживать вертикальный прыжок, частоту шагов и даже время полета в прыжке.

Для этого был создан специальный режим, который нужно активировать при занятии бегом и баскетболом.

Huawei Band 4e Basketball Wizard Edition получил защиту от воды и батарею обеспечивающую до 14 дней автономной работы. Гаджет уже доступен для предзаказа за 18 долларов.