Huawei в своих смартфонах начнет показывать рекламу

Huawei решила перенять опыт у компании Xiaomi, и внедрить в свою оболочку EMUI рекламу.

Ранее неоднократно сообщалось, что Xiaomi хорошо зарабатывает на рекламе, которая является обязательной для пользователей смартфонов с оболочкой MIUI.

В Huawei намерены реализовать аналогичную систему. Сразу несколько источников заявило, что производитель создает рекламную платформу Huawei Ads.

Ее реализуют на устройствах без предустановленных сервисов Google.

Инсайдеры со ссылкой на внутренний документ производителя пишут, что пользовательские данные Huawei будет хранить в течение года.

Также система Huawei Ads будет определять местоположение пользователя, чтобы показать ему рекламу с учётом географического положения.