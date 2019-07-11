Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark

Huawei для всех смартфонов серии Mate 20 выпустила новое обновление прошивки. Обновление под номером EMUI 9.1.0.123 содержит в себе ряд новых функций, в числе которых «лунный» режим и компилятор Huawei Ark.

Компилятор был представлен в конце прошлого месяца, и по заявлению разработчиков через него повышается скорость и плавность работы системы.

Android-приложения после перекомпиляции на 60% начинают работать быстрее. К тому же Huawei Ark использует файловую систему EROFS, которая дебютировала в прошивке EMUI 9.1.

Полноценно Huawei Ark будет представлен в августе на конференции разработчиков. Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.