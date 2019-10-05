Huawei в Румынии начала продажи смартфонов Mate 30 и Mate 30 Pro

Huawei свои новые флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе представила 19 сентября, а позже их показали в Китае.

В КНР новинки уже продаются и пользуются огромным спросом. Теперь смартфоны добрались до европейского рынка, а точнее пока только до Румынии.

В этой стране цены на Mate 30 и Mate 30 Pro оказались немного меньше ранее объявленных.

Так, продавцы Mate 30 предлагают за 760 евро, хотя на презентации был озвучен ценник в 800 евро. Mate 30 Pro можно купить за 1050 евро вместо 1100 евро, как сообщалось ранее.

Конечно самые низкие цены на Mate 30 и Mate 30 Pro в Китае, причем для домашнего рынка Huawei предлагает больше конфигураций.

Напомним, в Mate 30 и Mate 30 Pro отсутствуют сервисы Google, среди которых платёжная система и магазин приложений.