Huawei в России начала продажи ноутбука MateBook D. Цены

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28 октября : суббота

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Huawei в России начала продажи ноутбука MateBook D. Цены

28.09.2019 00:47

Huawei в России представила свой новый недорогой ноутбук MateBook D. На него уже открыт прием предварительных заказов, а «живые» продажи модели начнутся 12 октября.
Huawei MateBook D будет поставляться с лицензионной операционной системой Windows 10 Home.

В модели установлена 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5-8250U, оперативной памяти установлено 8 ГБ (DDR4 2400 МГц). Память можно расширить до 16 ГБ.

В зависимости от версии SSD накопитель будет на 256 или 512 ГБ. В РФ предлагают две версии — MRC-W10 и MRC-W50. В первой графический ускоритель встроен в процессор — Intel UHD Graphics 620, а во втором дополнительно установлена дискретная графика Nvidia GeForce MX150.

Не зависимо от конфигурации аккумулятор в ноутбуке будет на 3800 мАч, и его должно хватать примерно на 8 часов работы.

Младшая версия оценивается в 51 990 рублей, а старшую можно купить за 57 990 рублей. MateBook D доступен в цветах «космический серый» и «мистический серебристый».

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