Huawei в России начала продажи ноутбука MateBook D. Цены

Huawei в России представила свой новый недорогой ноутбук MateBook D. На него уже открыт прием предварительных заказов, а «живые» продажи модели начнутся 12 октября.

Huawei MateBook D будет поставляться с лицензионной операционной системой Windows 10 Home.

В модели установлена 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920х1080 пикселей.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i5-8250U, оперативной памяти установлено 8 ГБ (DDR4 2400 МГц). Память можно расширить до 16 ГБ.

В зависимости от версии SSD накопитель будет на 256 или 512 ГБ. В РФ предлагают две версии — MRC-W10 и MRC-W50. В первой графический ускоритель встроен в процессор — Intel UHD Graphics 620, а во втором дополнительно установлена дискретная графика Nvidia GeForce MX150.

Не зависимо от конфигурации аккумулятор в ноутбуке будет на 3800 мАч, и его должно хватать примерно на 8 часов работы.

Младшая версия оценивается в 51 990 рублей, а старшую можно купить за 57 990 рублей. MateBook D доступен в цветах «космический серый» и «мистический серебристый».