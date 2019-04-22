Huawei в первом квартале продала 59 млн смартфонов

В 2019 году Huawei перед собой поставила серьезные задачи. Как ранее сообщалось, производитель намерен занять первое место в мире по продажам смартфонов.

В первом квартале китайской компании удалось отгрузить 59 млн смартфонов, тогда как годом ранее за аналогичный период было продано 39 млн устройств.

В планах в текущем году продать 260 млн смартфонов, тем самым занять первое место в мире.

Не исключено, что китайской компании удастся обойти Samsung, но корейский производитель уверяет, что китайскому конкуренту не удастся это сделать ни в этом году, ни в последующих.

Стоит отметить, что близится лето и в этот период продажи смартфонов всегда падают.