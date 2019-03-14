Huawei в Пекине представила новый смартфон Huawei Nova 4e

Сегодня 14 марта, как и было обещано, китайская компания в Пекине провела презентацию нового смартфона с названием Huawei Nova 4e.



Как и предполагалось ранее эта модель получила название Huawei Nova 4e для рынка Китая, тогда как за его пределами это будет аппарат Huawei P30 Lite.

Новинка получила следующие размеры: 152,9 x 72,7 x 7,4 мм. Экран имеет диагональ 6,15 дюйма, а его разрешение составляет 2312 х 1080 точек.

В экране под фронтальную камеру разрешением 32 Мп сделали каплевидный вырез. С обоих сторон смартфона использовали стекло, а на задней панели еще расположилась камера с тремя модулями на 24, 8 и 2 Мп.

Работает Huawei Nova 4e на процессоре Kirin 710 под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с EMUI 9. Помимо этого в модели реализована технология GPU Turbo 2.0. Аккумулятор в аппарате будет на 3 340 мАч.

Среди других особенностей можно отметить наличие обычного разъема для наушников, USB-C, два слота под сим-карты, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Уже сегодня смартфон доступен для заказа, а с 21 марта стартуют его живые продажи. Модель в версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ оценили в 297 долларов, а вариант 6/128 ГБ получил ценник 342 доллара.