Huawei в новый в бразильский завод инвестирует 800 млн долларов

Huawei построит новый завод в Бразилии. Как стало известно, предприятие будет открыто в штате Сан-Паулу и за пять лет в него инвестируют 800 млн долларов.

Про предприятие китайской компании рассказал губернатор штата во время визита в Китай.

В Huawei подтверждают слова правительства Бразилии, но подробности про новый завод не раскрывают.

Предположительно, на предприятии будут выпускать смартфоны, которые могут удовлетворить спрос устройства с 5G.

В марте 2020 года в Бразилии запустят 5G, поэтому ожидается большой спрос на смартфоны с новым стандартом связи.

В целом Huawei Technologies в Бразилии работает уже 21 год. В этой стране китайская компания уже выпускает телекоммуникационное оборудование.

На производстве существующего завода числится 2000 человек, а на новом предприятии будет работать около 1000 человек.