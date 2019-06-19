Huawei в Nova 5 намекает на новый процессор Kirin 810

Huawei показала новое тизерное изображение смартфона Nova 5. На этом же тизере было сообщение, что в аппарате будет установлен процессор, выпущенный по техпроцессу 7 нм.

На новом тизере китайский производитель демонстрирует аппарат с тройной камерой, но выше изображения написано, что компании станет первым мобильным производителем с двумя 7-нанометровыми процессорами.

Скорее всего в Huawei намекают на процессор Kirin 810, состоящий из шести ядер ARM Cortex-A55 и двух Cortex-A76. Графический ускоритель в чипе должен быть Mali-G52.

Ожидается, что Kirin 810 станет более производительным в сравнении с предшественником и будет потреблять меньше энергии.

Напомним, в Huawei Nova 5 установят дисплей фронтальной камеры размещенный в экране, а под дисплеем будет выстроен сканер отпечатка пальца. Основная камера в смартфоне будет на 48 Мп, а фронтальная на 25 Мп.