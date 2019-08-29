Huawei в Mate 30 может лишиться лицензионного Android и Google Play

Huawei в следующем месяце представит новый флагманский смартфон Mate 30 и Mate 30 Pro, но в этих устройствах уже может быть установлен лицензионная версия Android. Компания уже не имеет права использовать Android и сервисы Google, так как временная лицензия выданная правительством США не распространяется на новые смартфоны.

Таким образом, американские компании не имеют права работать с Huawei. При этом китайская компания может использовать версии Android с открытым кодом.

Но в них нет сервисов Google, а значит отсутствует магазин приложений Google Play, клиент Gmail и поисковая система Google, а также ряд других популярных сервисов.

Не исключено, что Google направит властям США запрос на разрешение поставки своих продуктов Huawei, но пока неизвестно делала ли она такой запрос или нет.