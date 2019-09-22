Huawei в Китае предложит новые версии Mate 30 Pro

Huawei в Китае предложит новые версии Mate 30 Pro22.09.2019 20:32
Huawei 19 сентября в Европе представила серию смартфонов Mate 30. На презентации было показано несколько моделей, включая премиальную Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
На конференции было сказано, что Mate 30 Pro будут доступны с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.
Исключением стал Huawei Mate 30 RS Porsche Design, который предложат с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.
Но согласно базе TENAA, в Китае серия Mate 30 Pro будет предлагаться не только с 8 ГБ памяти, но также с 6 ГБ и 12 ГБ ОЗУ. Флеш-памяти предложат от 128 до 512 ГБ.
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