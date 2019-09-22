Huawei в Китае предложит новые версии Mate 30 Pro

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22 октября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei в Китае предложит новые версии Mate 30 Pro

22.09.2019 20:32

Huawei 19 сентября в Европе представила серию смартфонов Mate 30. На презентации было показано несколько моделей, включая премиальную Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
На конференции было сказано, что Mate 30 Pro будут доступны с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Исключением стал Huawei Mate 30 RS Porsche Design, который предложат с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Но согласно базе TENAA, в Китае серия Mate 30 Pro будет предлагаться не только с 8 ГБ памяти, но также с 6 ГБ и 12 ГБ ОЗУ.  Флеш-памяти предложат от 128 до 512 ГБ.

Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

Huawei представил флагманский смартфон Huawei Mate 30

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