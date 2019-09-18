Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30

Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Mate 30, так как на этих устройствах не будут устанавливаться сервисы от компании Google.

Такие данные приводит сервис LetsGoDigital, которому эту информацию удалось узнать сразу у нескольких источников из самой компании.

Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.

В Китае и так смартфоны выпускают без Google, а вот на европейском рынке почтовый клиент gmail, YouTube, поиск от Google и магазин приложений Google Play являются самыми важными и смартфоны без них не продаются.

Напомним, серия Huawei Mate 30 будет состоять из четырёх моделей, их изображения можно посмотреть тут.