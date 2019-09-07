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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei в Берлине представила телевизор Honor Vision

07.09.2019 23:55

В прошлом месяце на домашнем рынке компания Huawei представила свой первый телевизор. Он вышел под брендом Honor, и это оказалось первое устройство, которое работает под управлением операционной системы Harmony.

Еще до презентации телевизора было известно, что модель будет продаваться по всему миру, а на вставке электроники в Берлине китайская компания представила европейскую версию Honor Vision.

В целом китайская модификация Honor Vision от европейской ничем не отличается. Производитель даже не стал менять саму презентацию и она была проведена в том же формате и последовательности, что и «дома».

Напомним, в основе телевизора лежит восьмиядерный процессор Honghu 818 собственной разработки.

В Honor Vision есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. и NFC, а последний нужен для быстрого подключения телевизора к смартфону.

Поддерживает телевизор видеозвонки в разрешении Full HD, а управлять панелью можно голосом или со смартфона. Сама панель европейской новинки диагональю 55-дюймов с разрешением 4К. О европейских ценах на Honor Vision пока ничего не известно.

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