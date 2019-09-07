Huawei в Берлине представила телевизор Honor Vision

В прошлом месяце на домашнем рынке компания Huawei представила свой первый телевизор. Он вышел под брендом Honor, и это оказалось первое устройство, которое работает под управлением операционной системы Harmony.

Еще до презентации телевизора было известно, что модель будет продаваться по всему миру, а на вставке электроники в Берлине китайская компания представила европейскую версию Honor Vision.

В целом китайская модификация Honor Vision от европейской ничем не отличается. Производитель даже не стал менять саму презентацию и она была проведена в том же формате и последовательности, что и «дома».

Напомним, в основе телевизора лежит восьмиядерный процессор Honghu 818 собственной разработки.

В Honor Vision есть беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. и NFC, а последний нужен для быстрого подключения телевизора к смартфону.

Поддерживает телевизор видеозвонки в разрешении Full HD, а управлять панелью можно голосом или со смартфона. Сама панель европейской новинки диагональю 55-дюймов с разрешением 4К. О европейских ценах на Honor Vision пока ничего не известно.