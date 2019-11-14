Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

В интервью изданию BusinessInsider вице-президент Huawei Винсент Панг заявил, что в течении полугода для смартфонов будет адаптирована Harmony OS.

Представитель китайской компании надеется, что за шесть месяцев разработчикам удастся адаптировать представленную в августе ОС Harmony.

Сейчас на ней работают только «умные» телевизоры компании, но сама ОС разрабатывалась как универсальная с возможностью ее установки на различные устройства, включая компьютеры и смартфоны.

Панг в интервью отметил, что компания больше не может ждать, и она уже выпустила флагманский смартфон без предустановленных сервисов Google.

В данном случае речь идет о Huawei Mate 30, который получил ОС Android с открытым исходным кодом.

Авторитетный информатор под ником RODENT950 дополнил слова вице-президента Huawei, заявив, что Harmony OS для смартфонов в лучшем случае будет готова к концу лета, и скорее всего первым аппаратом на молодой операционной системе Harmony OS станет Huawei Mate 40.

Этот смартфон должны представить в октябре 2020 года.