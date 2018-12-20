Huawei в 2019 году запустит в России платежную систему Huawei Pay

Китайская компания Huawei и UnionPay в России запускают платежную систему Huawei Pay, которая работает со смартфонами Huawei и Honor.

Huawei Pay как и другие платежные системы, позволяет на кассе магазина через смартфон провести оплату на терминале.

Для оплаты на устройстве должна быть установлена программа Huawei Pay. Такая программа может быть установлена на Huawei Mate 20, Mate 20 RS, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, а также Honor 9, Honor 10 и View 10.

Стоит отметить, что сервис Huawei Pay в Китае начал работать в 2016 году, а Россия стала второй страной, где с первого квартала 2019 года начнет работать новая платёжная система.

На первом этапе платежная система будет доступна для держателей карт Газпромбанка» и «Россельхозбанка», а позже список банков будет расширен.