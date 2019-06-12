Huawei уже не метит в мировые лидеры по продаже смартфонов

Huawei за месяц до того, как против нее США ввела санкции, заявляла, что в 2019 или 2020 году обгонит Samsung по количеству проданных смартфонов.

Китайский производитель уже не ставит таких амбиционных планов, и сейчас ведется корректировка производственных планов, в связи с тем, что на некоторых рынках продажи смартфонов Huawei и Honor уже сократились, а в США они теперь запрещены.

Теперь директор по стратегии Huawei заявляет, что компания набрала хороший темп роста, но в связи с текущими обстоятельствами на реализацию амбиционных планов потребуется больше времени.

Напомним, Huawei осенью представит собственную операционную систему, которая в зависимости от рынка она будет называться HongMeng, Ark или Oak.