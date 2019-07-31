По данным аналитиков, продажи смартфонов на глобальном рынке во втором квартале снизились на 2,6%.

Такие данные приводят аналитические компании Strategy Analytics и Counterpoint.

Согласно исследованию этих аналитических компаний, в отчетный период небольшое увеличение продаж показали Samsung и Huawei, у которых также выросла доля.

Эти компании во втором квартале нарастили продажи на 1,9% и 1,7% соответственно, а вот доля «яблочной» компании упала на 0,7%.

В штучном выражении корейская компания за три месяца отгрузила 76,3 млн смартфонов, а Huawei 58,7 млн устройств. Компания Apple реализовала 38 млн iPhone.

Таким образом, Huawei стала второй по продажам смартфонов на мировом рынке.

Сейчас этим компаниям принадлежит 50% рынка, из которых 11% у Apple, 17% у Huawei и 22% у Samsung.

У китайских компаний Xiaomi и Oppo доля тоже немного выросла и сейчас она составляет 9,4% и 8,7% соответственно.