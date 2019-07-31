Huawei стала второй по продажам смартфонов на мировом рынке31.07.2019 21:37
По данным аналитиков, продажи смартфонов на глобальном рынке во втором квартале снизились на 2,6%.
Такие данные приводят аналитические компании Strategy Analytics и Counterpoint.
Согласно исследованию этих аналитических компаний, в отчетный период небольшое увеличение продаж показали Samsung и Huawei, у которых также выросла доля.
Эти компании во втором квартале нарастили продажи на 1,9% и 1,7% соответственно, а вот доля «яблочной» компании упала на 0,7%.
В штучном выражении корейская компания за три месяца отгрузила 76,3 млн смартфонов, а Huawei 58,7 млн устройств. Компания Apple реализовала 38 млн iPhone.
Таким образом, Huawei стала второй по продажам смартфонов на мировом рынке.
Сейчас этим компаниям принадлежит 50% рынка, из которых 11% у Apple, 17% у Huawei и 22% у Samsung.
У китайских компаний Xiaomi и Oppo доля тоже немного выросла и сейчас она составляет 9,4% и 8,7% соответственно.
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