Аналитики IDC опубликовали отчетные данные по объёмам реализованных смартфонов на мировом рынке за третий квартал года и назвали самые востребованные бренды.

Сразу же было отмечено, что в целом рынок смартфонов в отчетный период вырос на 0,8%, а Huawei стала самым быстрорастущим поставщиком смартфонов.

В третьем квартале этого года компания нарастила поставки на 28,2% до 66,6 млн единиц. В результате компания оказалась на втором месте среди других производителей, уступив лишь Samsung.

У последней также наблюдается рост поставок до 78,2 млн смартфонов, что на 8,3% меньше.

А вот компания Apple оказалась только на третьем месте, причем у нее объёмы поставок сократились на 0,6% до 46,6 млн.

Xiaomi стала четвертой с результатом 32,1 млн устройств, что на 4,1% меньше, а замыкает первую пятерку мировых лидеров Oppo – 31,2 млн смартфонов, что на 4,1% больше.