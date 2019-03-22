Как известно, презентация смартфонов Huawei P30 состоится уже 26 марта, о чем компания ранее сообщила официально.



Чем ближе к дебюту новинок, тем больше изображений и информации о них появляется в Сети.

К тому же Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro, но допустила утечку информации, забыв скрыть ее от пользователей сайта.

В результате на сингапурском сайте Huawei была открыта специально созданная для смартфона страница, но позже ее закрыли, но вот изображения модели и некоторая новая информация успела разлететься в Сети.

В результате в распоряжении зарубежных источников оказались скриншоты смартфона, а также данные о том, что при покупке смартфона компания подарит умные часы Huawei Watch GT Active Edition.

Напомним, что ранее уже слили в сеть почти все характеристики смартфонов, о чем «Астера» писала.