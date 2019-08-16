Huawei снова перенесла выход складного смартфона Mate X

Huawei в очередной раз переносит старт продаж складного смартфона с гибким экраном.

На конференции в Шэньчжэне представители Huawei сказали, что Mate X поступит в продажу в ноябре.

Стоит отметить, что этот смартфон был представлен в феврале, и тогда на презентации заявляли, что устройство появится в продаже до конца июля. Позже его старт продаж перенесли на сентябрь, а теперь на ноябрь.

Причина переноса выхода гибкого смартфона на рынок связана с необходимостью усовершенствования шарнира и изменением клавиши питания, которую обещают сделать более удобной.

Также сегодня стало известно, что в китайской компании сейчас работают над приемником Huawei Mate X, в которому уже будет два экрана.

В сентябре в продажу должен поступить раскладной смартфон Galaxy Fold. Как известно, его продажи должны были начаться в начале лета, но из-за выявленных проблем устройство решили доработать.