Huawei: смартфон P40 не получит графеновый аккумулятор

Недавно представитель французского подразделения компании разместил в социальной сети пост, в котором говорится об использовании в смартфоне Huawei P40 графенового аккумулятора.

Достаточно быстро этот пост был удален и теперь известно почему. Как выяснилось, сотрудник компании не правильно понял преподнесённую ему информацию.

Вице-президент компании выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что смартфон P40 не получит графеновый аккумулятор, а распространенная информация не соответствует действительности. Напомним, что дебют нового флагмана состоится в марте 2020 года.