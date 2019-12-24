Huawei скоро запустит «убийцу» YouTube и других сервисов Google

Huawei намерена предоставить своим пользователям альтернативные сервисы Google, а для этого китайская компания инвестирует огромные деньги и привлекает сторонних разработчиков для интеграции сервисов в общую экосистему.

Как заявил генеральный директор Huawei и Honor India, до конца декабря уже будут созданы мобильные сервисы, которые смогут заменить Google Карты, Gmail, YouTube, Google Диск и другие популярные сервисы от американской компании.

Сейчас компания Huawei готовится к полноценному запуску пакета альтернативных приложений, но пока неизвестно где их запустят в первую очередь.