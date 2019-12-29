О том, что китайская компания скоро выпустит новый складной смартфон с названием Mate Xs, недавно рассказал представитель Huawei.

Тогда сообщалось, что аппарат получит чип Kirin 990 с модемом 5G, а еще в нем установят новый улучшенный гибкий экран и усовершенствованный шарнирный механизм.

Также была подтверждена информация, что презентация смартфона официально пройдет в феврале на выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне.

Теперь стало известно, что Huawei сертифицировала складной Mate Xs с зарядкой на 65 Вт.

Новинку заметили в базе данных китайского регулятора 3 С, где она проходит под модельным номером TAH-AN00m.

Именно в этой базе и оказалось упоминание о мощности быстрой зарядки – 65 Вт. К сожалению больше новых подробностей пока не раскрывают.