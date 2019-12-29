Huawei сертифицировала складной Mate Xs с зарядкой на 65 Вт29.12.2019 23:58
О том, что китайская компания скоро выпустит новый складной смартфон с названием Mate Xs, недавно рассказал представитель Huawei.
Тогда сообщалось, что аппарат получит чип Kirin 990 с модемом 5G, а еще в нем установят новый улучшенный гибкий экран и усовершенствованный шарнирный механизм.
Также была подтверждена информация, что презентация смартфона официально пройдет в феврале на выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне.
Теперь стало известно, что Huawei сертифицировала складной Mate Xs с зарядкой на 65 Вт.
Новинку заметили в базе данных китайского регулятора 3 С, где она проходит под модельным номером TAH-AN00m.
Именно в этой базе и оказалось упоминание о мощности быстрой зарядки – 65 Вт. К сожалению больше новых подробностей пока не раскрывают.
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