Huawei с 19 сентября начнет продажи новых беспроводных наушников в РФ

Huawei на российском рынке скоро начнет продажи новых беспроводных спортивных наушников Sport Bluetooth Headphones Lite.

Эту модель в магазинах начнут предлагать с 19 сентября по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей.

Новинка подключается к смартфону по Bluetooth (используется стандарт 4.1). На одном заряде наушники способны проработать до 11 часов во время воспроизведении музыки.

Такой показатель обеспечивается за счет встроенного аккумулятора ёмкостью 137 мАч.

Заявлено, что беспроводные наушники оснащены излучателями диаметром 11 мм с частотой от 20 Гц до 20 кГц.

Купить Huawei Sport Bluetooth Headphones Lite можно будет в черном или красном цвете.