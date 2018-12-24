Huawei разрабатывает новый флагманский процессор Kirin 985 с 5G

В новых смартфонах Huawei будет установлен разогнанный процессор, который еще получит и поддержку 5G.

Недавно стало известно, что для Huawei P30 Pro и Huawei P30 готовят процессор Kirin 985.

Изначально полагалось, что в нем поддержки сетей пятого поколения не будет, но теперь инсайдеры утверждают обратное.

Если их данные верны, то Huawei P30 Pro и P30 станут первыми смартфонами компании с 5G. Также новый процессор должны установить в первый смартфон Huawei с гибким экраном.

Ожидается, что новые аппараты P-серии покажут на выставке MWC 2019 в феврале. Накануне сообщалось, что Huawei P30 Pro и P30 получат 10-кратный и 5-кратный оптический зум.