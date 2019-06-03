Huawei рассказала, почему Honor 20 в Европе стоит дорого

Huawei рассказала, почему Honor 20 в Европе стоит дорого03.06.2019 10:54
Многие поклонники в социальных сетях задавали вопрос представителям бренда по поводу высокой стоимости Honor 20 на европейском рынке.
В итоге в компании попытались объяснить, почему Honor 20 в Европе стоит дорого в сравнении с ценами на китайском рынке.
Рассказывая о причинах топ-менеджер компании упомянул о разных каналах поставок, влияющих на цену, о пошлинах, а также о репутации.
По словам, представителя бренда, репутация это самое важное, так как выходить на рынок с дешевым смартфоном, так как это вызовет недоверие к бренду и соответственно он заслужит репутацию.
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