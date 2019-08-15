Huawei расширяет российские центры разработки

Huawei намерена расширять штат российских исследовательских центров R&D, один из которых находится в Москве, а другой Санкт-Петербурге.

В столичном центре сейчас работает 400 человек, а в Санкт-Петербурге числится 150 сотрудников.

До конца года общий штат центров расширят на 500 новых сотрудников, а в течение пяти лет в R&D привлечет еще 1000 человек.

Также в планах китайской корпорации открыть еще три R&D-центра, которые начнут работать до конца 2019 года, но в каких именно российских городах неизвестно.

По словам представителя Huawei, российские центры займутся плотным сотрудничеством с исследовательскими центрами, разработчиками и университетами.

После расширения штата российский R&D в мире будет уступать только центрам Европы и Северной Америки.