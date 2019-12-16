Распродажа будет проходить несколько дней, а ее участниками станут не только смартфоны, но аксессуары, на которые традиционно делают скидки до 50%.

Китайская компания объявила о проведении распродажи в период с 19 по 23 декабря, пишет gazetadaily.ru.

В рамках акции Huawei распродает свои смартфоны со скидками до 15 тысяч рублей.

На аксессуары скидка может составить 50%, но на смартфоны размер скидки окажется скромнее.

С другой стороны такие модели как Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro предложат купить по цене на 12 тыс. и 15 тыс. рублей дешевле.

Скидка на модель Honor 20 Pro составит 6 тысяч рублей. Другие смартфоны брендов Huawei и Honor будут доступны со скидкой до 2 тысяч рублей.