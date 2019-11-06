Китайская компания несмотря на трудности, связанные с санкциями США, все же стремится реализовать планы по продажам и добивается в этом определенных успехов.

Как ранее уже сообщалось, производитель снизил планы по объёмам выпуска и продаж своих устройств, тем не менее в этом году показатель продаж обещает быть рекордным.

Источник сегодня сообщил, что Huawei продала уже более 37 млн смартфонов Mate 20 и P30. Из них 17 млн единиц пришлось на серию Mate 20 и 20 млн на смартфоны P30.

Стоит отметить, что в целом флагманские устройства компании и среднебюджетные пользуются повышенным спросом по всему миру, но самые большие продажи все же фиксируются в Китае.