Китайская компания впервые рассказала об объёмах продаж складного смартфона Huawei Mate X.



Согласно официальным данным, в общей сложности с момента старта продаж было реализовано около 400 тысяч смартфонов. Заявлено, что Huawei продает по 100 тысяч смартфонов Huawei Mate X.

Если посчитать, то с 15 ноября, а именно тогда и стартовали продажи, Huawei реализовала всего 200 тысяч складных смартфонов.

Однако цифру в 400 тысяч устройств в компании, вероятно, назвали с учетом предварительных заказов.

Стоит отметить, что Huawei Mate X пока представлен только на китайском рынке. Его стоимость составляет 2 447 долларов.