Huawei представит 21 июня два новых смартфона и планшет

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.52 EUR/RUB: 73.04 BTC/USD: 7925.04

12 июля : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

Huawei представит 21 июня два новых смартфона и планшет

12.06.2019 18:59

Китайский производитель официально анонсировал дебют двух новых смартфонов, опубликовав тизер с датой презентации.


Речь идет об устройствах Nova 5 и Nova 5i. Но как оказалось, 21 июня на мероприятии представят не только смартфоны, но и новый планшет — MediaPad M6.

Эту новинку также показали на тизере, а инсайдерам удалось узнать еще и некоторые подробности. Так, планшет будет 10-дюймовым с тонкими рамками.

В нем будет одна основная камера, а также USB-C и обычный разъём для наушников. Другие характеристики пока не приводят.

Что касается смартфонов, то Huawei Nova 5i получит 6,4-дюймовый IPS-экран, процессор Kirin 710, батарею на 4 000 мАч, а также основную камеру с четырьмя датчиками, среди которых будет на 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 3D ToF.

Фронтальная камера расположится в вырезе в экране. Оперативной памяти в новинке будет 6 или 8 ГБ, а работать она будет под управлением ОС Android 9 Pie с EMUI 9.

Если говорить о Nova 5, то это будет флагманское устройство, в котором установят процессор Kirin 980, а также камеру с основным модулем на 48 Мп. Аккумулятор тут предложат на 3 500 мАч с 40-ваттной зарядкой.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги