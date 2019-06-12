Huawei представит 21 июня два новых смартфона и планшет

Китайский производитель официально анонсировал дебют двух новых смартфонов, опубликовав тизер с датой презентации.



Речь идет об устройствах Nova 5 и Nova 5i. Но как оказалось, 21 июня на мероприятии представят не только смартфоны, но и новый планшет — MediaPad M6.

Эту новинку также показали на тизере, а инсайдерам удалось узнать еще и некоторые подробности. Так, планшет будет 10-дюймовым с тонкими рамками.

В нем будет одна основная камера, а также USB-C и обычный разъём для наушников. Другие характеристики пока не приводят.

Что касается смартфонов, то Huawei Nova 5i получит 6,4-дюймовый IPS-экран, процессор Kirin 710, батарею на 4 000 мАч, а также основную камеру с четырьмя датчиками, среди которых будет на 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 3D ToF.

Фронтальная камера расположится в вырезе в экране. Оперативной памяти в новинке будет 6 или 8 ГБ, а работать она будет под управлением ОС Android 9 Pie с EMUI 9.

Если говорить о Nova 5, то это будет флагманское устройство, в котором установят процессор Kirin 980, а также камеру с основным модулем на 48 Мп. Аккумулятор тут предложат на 3 500 мАч с 40-ваттной зарядкой.