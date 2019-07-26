Huawei представила свой первый 5G-смартфон

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26 августа : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei представила свой первый 5G-смартфон

26.07.2019 17:18

Huawei в рекламном ролике продемонстрировал возможности коммерческого смартфона Huawei Mate 20 X 5G.
Китайская компания показала скорость загрузки данных через сети пятого поколения, а также насколько изменится игровой процесс при подключении к 5G. В рекламе сравнение проводили с Mate 20, у которого установлен 4G модем.

После выхода рекламы Huawei назвала цену на Mate 20 X 5G и озвучила дату старта продаж смартфона. В Китае устройство появится 16 августа по цене 900 долларов (57 тыс. рублей).

В первом смартфоне Huawei с 5G установили модем Balong 5000 5G с процессором Kirin 980. Оперативной памяти в аппарате будет 8 ГБ, постоянной 256 ГБ.

Смартфон оборудован 7,2 дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом в верхней части. За ним установлена 24 Мп камера.

На тыльной стороне расположена тройная камера с датчиками 48+8+8 Мп. Также в 5G-смартфоне в отличие от классической версии установлен аккумулятор на 4200 мАч против 5000 мАч.

Визуально Mate 20X 5G от Mate 20X будет отличаться логотипом на задней крышке и изумрудно-зеленым цветом задней панели.

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