Huawei представила свой первый 5G-смартфон

Huawei в рекламном ролике продемонстрировал возможности коммерческого смартфона Huawei Mate 20 X 5G.

Китайская компания показала скорость загрузки данных через сети пятого поколения, а также насколько изменится игровой процесс при подключении к 5G. В рекламе сравнение проводили с Mate 20, у которого установлен 4G модем.

После выхода рекламы Huawei назвала цену на Mate 20 X 5G и озвучила дату старта продаж смартфона. В Китае устройство появится 16 августа по цене 900 долларов (57 тыс. рублей).

В первом смартфоне Huawei с 5G установили модем Balong 5000 5G с процессором Kirin 980. Оперативной памяти в аппарате будет 8 ГБ, постоянной 256 ГБ.

Смартфон оборудован 7,2 дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом в верхней части. За ним установлена 24 Мп камера.

На тыльной стороне расположена тройная камера с датчиками 48+8+8 Мп. Также в 5G-смартфоне в отличие от классической версии установлен аккумулятор на 4200 мАч против 5000 мАч.

Визуально Mate 20X 5G от Mate 20X будет отличаться логотипом на задней крышке и изумрудно-зеленым цветом задней панели.

