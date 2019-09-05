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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

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Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei представила смартфон Enjoy 10 Plus с 16-Мп камерой-перископом

05.09.2019 20:50

Презентация устройства состоялась в Китае, где оно появится в продаже в трех конфигурациях с разным объёмом памяти.


Huawei представила смартфон Enjoy 10 Plus с 16-Мп камерой-перископом, за счет чего в дисплее модели нет вырезов или отверстий.

Основная камера новинки получила три датчика, где основной имеет разрешение 48 Мп, а два других – 8 и 2 Мп. На задней панели также расположили и сканер отпечатков пальцев.

Экран аппарата получил диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340 × 1080 точек. Работает Enjoy 10 Plus на процессоре Kirin 710F под управлением Android 9 Pie с EMUI 9.1.

Помимо этого в нем заявлена технология GPU Turbo 3.0. За автономность будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Для покупки предложат версии с 4, 6 и 8 ГБ оперативной, которые оценены в 210, 250 и 290 долларов соответственно. Габариты смартфона следующие: 163,5/77,3/8,8 мм, вес – 196,8 г.

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