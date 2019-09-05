Презентация устройства состоялась в Китае, где оно появится в продаже в трех конфигурациях с разным объёмом памяти.



Huawei представила смартфон Enjoy 10 Plus с 16-Мп камерой-перископом, за счет чего в дисплее модели нет вырезов или отверстий.

Основная камера новинки получила три датчика, где основной имеет разрешение 48 Мп, а два других – 8 и 2 Мп. На задней панели также расположили и сканер отпечатков пальцев.

Экран аппарата получил диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340 × 1080 точек. Работает Enjoy 10 Plus на процессоре Kirin 710F под управлением Android 9 Pie с EMUI 9.1.

Помимо этого в нем заявлена технология GPU Turbo 3.0. За автономность будет отвечать аккумулятор на 4 000 мАч.

Для покупки предложат версии с 4, 6 и 8 ГБ оперативной, которые оценены в 210, 250 и 290 долларов соответственно. Габариты смартфона следующие: 163,5/77,3/8,8 мм, вес – 196,8 г.