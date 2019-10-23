Huawei представила портативный маршрутизатор с 5G

Huawei для тех, кто пока не планирует покупать 5G-смартфон, разработал мобильный маршрутизатор 5G Mobile WiFi.

Данное устройство выпущено в двух версиях — 5G Mobile WiFi и 5G Mobile WiFi Pro, а отличаются они емкостью аккумулятора.

Китайская компания на основе фирменного модема Balong 5000 создала мобильный маршрутизатор. Он способен обеспечить скорость передачи данных до 1,56 Гбит/с.

Помимо того, что 5G Mobile WiFi обеспечит доступ к быстрому беспроводному интернету, он еще сможет заряжать другие устройства.

Сам мобильный маршрутизатор поддерживает 40 Вт сетевую зарядку и 15 Вт беспроводную.

В младшей версии установили аккумулятор на 4000 мАч, а в старшей он в два раза больше. Цены на представленные новинки пока не объявили.