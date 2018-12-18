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Huawei представила новый ноутбук Huawei MateBook 13

18.12.2018 11:19

Huawei провела большую презентацию, на которой показали не только бюджетный смартфон, Enjoy 9 но также ноутбук Huawei MateBook 13 и Huawei Nova 4.
Эта новинка создана на платформе Intel Whiskey Lake и в ней установлен 13,3-дюймовый экран с разрешением 2К, а также видеокарта Nvidia GeForce MX150.

Общее разрешение экрана 2160х1440 пикселей. Китайский производитель заявляет, что максимальная яркость матрицы 300 кд/кв.м и она обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. В продажу поступит две модели, где одна с процессором Intel Core i5-8265U, а вторая с i7-8565U.

Оперативной памяти в ноутбуке может быть только 8 ГБ, а вот SSD-накопитель предложат как на 256, так и 512 ГБ.

Портативный Huawei MateBook 13 является очень компактным, ведь его толщина всего 15 мм, а вес 1,28 кг. При этом в нем достаточно емкий аккумулятор 41,83 Вт•ч, который способен обеспечить работу на протяжении 10 часов.

Базовая версия китайского ноутбука $725, топовый вариант оценили в $930.

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