Huawei представила новый ноутбук Huawei MateBook 13

Huawei провела большую презентацию, на которой показали не только бюджетный смартфон, Enjoy 9 но также ноутбук Huawei MateBook 13 и Huawei Nova 4.

Эта новинка создана на платформе Intel Whiskey Lake и в ней установлен 13,3-дюймовый экран с разрешением 2К, а также видеокарта Nvidia GeForce MX150.

Общее разрешение экрана 2160х1440 пикселей. Китайский производитель заявляет, что максимальная яркость матрицы 300 кд/кв.м и она обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. В продажу поступит две модели, где одна с процессором Intel Core i5-8265U, а вторая с i7-8565U.

Оперативной памяти в ноутбуке может быть только 8 ГБ, а вот SSD-накопитель предложат как на 256, так и 512 ГБ.

Портативный Huawei MateBook 13 является очень компактным, ведь его толщина всего 15 мм, а вес 1,28 кг. При этом в нем достаточно емкий аккумулятор 41,83 Вт•ч, который способен обеспечить работу на протяжении 10 часов.

Базовая версия китайского ноутбука $725, топовый вариант оценили в $930.