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Huawei представила новый недорогой смартфон Enjoy 10

19.10.2019 01:25

Huawei на домашнем рынке представила новый недорогой смартфон Enjoy 10, который получил камеру размещенную в дисплее, 48 Мп основную камеру и ценник от 170 долларов.
Новинка оснащена 6,39-дюймовым экраном с разрешением 1520х720 пикселей, в котором есть «дырка» под фронтальную 8 Мп камеру с диафрагмой f/2.

Отверстие выполнено в левой верхней части дисплея. На тыльной стороне разместили двойную камеру с датчиками на 48 и 2 Мп, а последний является вспомогательным для оценки глубины сцены и размытия заднего фона.


Под «капотом» аппарата установлена фирменная платформа Kirin 710F с графическим ускорителем Mali-G51 MP4.

Смартфон будет предлагаться в трех вариантах: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/64 ГБ. Основную память можно будет расширить картой памяти формата microSD ёмкостью до 512 ГБ.


В Huawei Enjoy 10 есть стандартный разъём для наушников, Wi-Fi 5, 4G, GPS и Bluetooth, а вот NFC в смартфоне нет.

Батарея в аппарате на 4000 мАч, с поддержкой 10 Вт зарядки. В Китае смартфон будет предполагаться в зеленом, черном, синем и голубом цветах.

Базовая версия Huawei Enjoy 10 стоит 1199 юаней ($170), а старшие оценили в 1399 юаней ($200).

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