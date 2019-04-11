Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10

Huawei в Китае показала свой новый портативный компьютер, который создан на процессоре Snapdragon 850 и работает на Windows 10.

Модель Matebook E 2019 пока представлена на домашнем рынке, а позже этот компьютер покажут для Европы.

Новинка выполнена по концепции Connected PC, а это значит, что устройство будет постоянно подключено к глобальной Сети. Для этого устройство оснастили LTE модемом.

Ноутбук получил 12-дюймовый экран с разрешением 2160х1440 пикселей. Он занимает более 82% всей площади передней панели и по меркам ноутбуков это очень хороший показатель.

В основе Matebook E 2019 лежит мобильный процессор Snapdragon 850, оперативной памяти в аппарате 4 или 8 ГБ, накопитель приложат на 128 или 256 ГБ. С клавиатурой ноутбук весит около 1 кг, а без нее вес устройства составляет 680 граммов.

Встроенной батареи емкостью 36,3 Вт•ч в Matebook E 2019 должно хватить на 20 часов работы.

Устройство получило Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac, порт USB Type-C и стандартный разъем для наушников. О сроках выхода и ценах на Huawei Matebook E 2019 пока не сообщают.