Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10

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11 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10

11.04.2019 02:39

Huawei в Китае показала свой новый портативный компьютер, который создан на процессоре Snapdragon 850 и работает на Windows 10.
Модель Matebook E 2019 пока представлена на домашнем рынке, а позже этот компьютер покажут для Европы.

Новинка выполнена по концепции Connected PC, а это значит, что устройство будет постоянно подключено к глобальной Сети. Для этого устройство оснастили LTE модемом.

Ноутбук получил 12-дюймовый экран с разрешением 2160х1440 пикселей. Он занимает более 82% всей площади передней панели и по меркам ноутбуков это очень хороший показатель.

В основе Matebook E 2019 лежит мобильный процессор Snapdragon 850, оперативной памяти в аппарате 4 или 8 ГБ, накопитель приложат на 128 или 256 ГБ. С клавиатурой ноутбук весит около 1 кг, а без нее вес устройства составляет 680 граммов.

Встроенной батареи емкостью 36,3 Вт•ч в Matebook E 2019 должно хватить на 20 часов работы.

Устройство получило Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac, порт USB Type-C и стандартный разъем для наушников. О сроках выхода и ценах на Huawei Matebook E 2019 пока не сообщают.

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