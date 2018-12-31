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6 февраля : воскресенье

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Huawei представила бюджетный смартфон Huawei Y7 Pro 2019

31.12.2018 17:10

Китайская компания сегодня 31 декабря официально рассекретила свой новый недорогой смартфон, который уже скоро станет доступен для покупки в двух цветах — Aurora Blue и Black.


Huawei представила бюджетный смартфон Huawei Y7 Pro 2019 с 6,26-дюймовым экраном, а по сути это все тот же аппарат, что и Huawei Y7, только с немного большим объемом памяти.

У модели разрешение экрана составляет 1520 х 720 пикселей, а соотношение сторон 19,5:9. В экране присутствует вырез под фронтальную камеру, имеющую разрешение 16 Мп.

Основная камера двойная с модулями на 13 и 2 Мп. Работает Huawei Y7 Pro 2019 на процессоре Snapdragon 450, а за автономную работу отвечает аккумулятор на 4 000 мАч.

Оперативной памяти заявлено 3 ГБ, а встроенной – 32 ГБ. В качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Новинку компания оценила в 170 долларов.

 

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