Huawei представила бюджетный смартфон Huawei P Smart

Huawei в декабре решила представить, как можно больше смартфонов. Среди них оказались — Huawei Nova 4, Honor V20, Huawei Enjoy 9 и теперь дошла очередь до Huawei P Smart. Также готовится к презентации Huawei Y7 2019.

Huawei P Smart (2019) поступит в продажу в начале следующего года и его можно будет купить в черном или синем градиентном цвете.

В бюджетном аппарате установили процессор Kirin 710 и 3 ГБ оперативной памяти. Флеш-памяти в новинке 64 ГБ.

На тыльной стороне аппарата размещена двойная камера и сканер отпечатка пальца. Основной модуль камеры на 13 Мп, а вспомогательный на 2 Мп.

Фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе, ее разрешение составляет 8 Мп.

В Huawei P Smart (2019) установили 6,21 дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.

В Европе данная модель будет предлагаться только в одной конфигурации, цена которой составляет 250 евро.